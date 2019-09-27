Российские пограничники задержали три шхуны и мотоботы с 262 рыбаками из КНДР

По предварительным данным, у задержанных нашли и изъяли около 30 тысяч туш незаконно добытого кальмара и запрещённые орудия лова.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержали три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками из Северной Кореи в исключительной экономической зоне РФ, заявила сотрудник пресс-службы управления Альбина Проскуренко.

— Три шхуны и пять мотоботов с 262 северокорейскими рыбаками на борту. Они были задержаны за браконьерство в исключительных экономических водах России, — отметила она в эфире телеканала "Россия 24".

По предварительным данным, у задержанных нашли и изъяли около 30 тысяч туш незаконно добытого кальмара и запрещённые орудия лова. Браконьеров отправили в порты Находка и Посьет для установления всех обстоятельств произошедшего.

За последний месяц это уже второй случай массового задержания граждан КНДР. Лайф сообщал, что 17 сентября было задержано более 80 рыбаков, занимавшихся браконьерством в Японском море на двух шхунах.