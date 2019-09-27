Грузовик насмерть сбил ребёнка в Домодедове на пешеходном переходе

В городском округе Домодедово водитель грузовика сбил людей на пешеходном переходе. В результате происшествия погибла семилетняя девочка. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Управления МВД РФ по Московской области.

— На улице Гагарина был совершён наезд на двух пешеходов. Ребёнок семи лет погиб, мама девочки доставлена в больницу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель попыток скрыться с места ДТП не предпринимал. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.