Грузовик насмерть сбил ребёнка в Домодедове на пешеходном переходе

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Фото © Pixabay

В городском округе Домодедово водитель грузовика сбил людей на пешеходном переходе. В результате происшествия погибла семилетняя девочка. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Управления МВД РФ по Московской области.

На улице Гагарина был совершён наезд на двух пешеходов. Ребёнок семи лет погиб, мама девочки доставлена в больницу, — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель попыток скрыться с места ДТП не предпринимал. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

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