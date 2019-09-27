В России пересмотрят правила работы ресторанов

На проработку вопроса Роспотребнадзору, Минюсту, Минэкономики и Минпромторгу выделили срок до 15 октября 2019 года.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил ведомствам подготовить предложения для смягчения санитарных правил для заведений общепита. Об этом сообщается в опубликованном перечне поручений премьера.

Эксперимент проведут с 1 января 2020 года в трёх регионах стран — в Москве, Татарстане и Калининградской области.

Кроме того, премьер попросил ведомства пересмотреть действующие санитарно-эпидемиологические правила и нормы для организаций общепита и проанализировать требования к организациям, изготовлению пищевых продуктов, гигиенические требования к безопасности, срокам годности и условиям хранения продуктов.

Также ведомствам поручили подготовить предложения по переходу к выполнению требований, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза.