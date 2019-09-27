Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики бешенства

В последние годы Россия продолжает находиться в группе стран со средним уровнем риска заражения.

Накануне Всемирного дня борьбы с бешенством Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики смертельного заболевания.

— Эксперты ВОЗ и всего мира привлекают внимание к важности программ по вакцинации собак в качестве самого эффективного способа для уменьшения риска этой болезни. Во всём мире укусы собак являются причиной почти всех случаев смерти людей от бешенства, — сообщает ведомство.

Отмечается, что в последние годы Россия продолжает находиться в группе стран со средним уровнем риска заражения, а количество регионов с данной проблемой только увеличивается.

Роспотребнадзор напоминает, что приобретать животных необходимо только при предоставлении справки от ветеринара, а самим хозяевам нужно не забывать проводить обязательную вакцинацию против бешенства.

Также нежелательны контакты с беспризорными животными на улице. В случае если вы всё-таки получили укус, необходимо сразу же обратиться за помощью к специалистам.