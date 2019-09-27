Девушка написала СМС умершему брату и получила неожиданный трогательный ответ

Пользовательница Reddit с ником Ruthless0903 писала СМС на номер брата, который умер полгода назад, и неожиданно получила ответ. Скриншоты соответствующей переписки она опубликовала в Сети.

На снимках видно, как девушка 22 сентября в очередной раз написала, что очень скучает по брату. На следующий день она получила ответ от незнакомца.

— Мне жаль слышать, что вы по кому-то скучаете, но, к сожалению, это неверный номер, — говорилось в сообщении.

Девушка попросила прощения у незнакомого человека и рассказала, что часто писала сообщения на этот номер телефона после того, как её брат умер в марте 2019 года. Она пояснила, что тешила себя мыслью, что таким образом брат сможет её услышать.

В ответ на это новый владелец номера попросил её и дальше делиться мыслями о брате, если ей хочется. Также он заявил, что прекрасно понимает её чувства, поскольку его двоюродная сестра находится при смерти.