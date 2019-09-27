Суд арестовал 24-летнюю няню за похищение и убийство младенца

В Тюменской области суд арестовал на два месяца 24-летнюю няню, обвиняемую в похищении и убийстве младенца.

Напомним, трагедия произошла в городе Заводоуковске Тюменской области. Родственники бывшего молодого человека Виктории попросили её присмотреть за ребёнком, когда сами отправились на похороны. Однако, когда вернулись, не обнаружили ни ребёнка, ни няню.

В итоге девушку удалось найти в лесу с мёртвым младенцем на руках. Предположительно, она лишила жизни кроху, чтобы отомстить его брату, с которым рассталась после трёх лет отношений.