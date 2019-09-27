Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула пытавшегося задать вопрос журналиста

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель грубо оттолкнула корреспондента, попытавшегося задать вопрос украинскому лидеру. Об этом в "Фейсбуке" сообщил украинский журналист Михаил Ткач. Он прикрепил кадры возмутившего его инцидента.

— В какой цивилизованной стране пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первому лицу? Как это называется?! Свобода слова?! — написал он в своём посте.

При этом журналист отметил, что глава государства должен быть примером того, как нужно относиться к СМИ.