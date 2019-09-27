Пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула пытавшегося задать вопрос журналиста

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Фото © Facebook / Mykhailo Tkach

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель грубо оттолкнула корреспондента, попытавшегося задать вопрос украинскому лидеру. Об этом в "Фейсбуке" сообщил украинский журналист Михаил Ткач. Он прикрепил кадры возмутившего его инцидента.

В какой цивилизованной стране пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент, когда журналист хочет задать вопрос первому лицу? Как это называется?! Свобода слова?!написал он в своём посте.

При этом журналист отметил, что глава государства должен быть примером того, как нужно относиться к СМИ.

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