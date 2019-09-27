На Камчатке у позеленевшего озера нашли мёртвых чаек

В настоящий момент Камчатская природоохранная прокуратура и управление Росприроднадзора начали проверки по факту произошедшего.

На Камчатке позеленело Халактырское озеро, кроме того, у его берегов местные жители нашли множество погибших чаек. Видео с места появилось в соцсетях.

— Что творится? Птиц травят. Всё потравили, вода зелёная…Что-то слили, — комментирует автор видео за кадром.

Как уточняет ИА "Кам24", данный инцидент привлёк внимание учёных и надзорных органов. Анализ проб воды показал, что зелёный цвет водоём приобрёл из-за разросшихся колоний сине-зелёных водорослей микроцистис.

— По нашим данным, "цветение" водорослей происходит постоянно на протяжении нескольких лет. Только в разные годы масштаб явления разный, — рассказала специалист камчатского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Екатерина Левская.

Одной из причин данного явления может быть деятельность человека, так как на берегах Халактырского озера действуют десятки незаконных выпусков канализации.

Отмечается, что в настоящий момент Камчатская природоохранная прокуратура и управление Росприроднадзора начали проверки по факту произошедшего.

— Наши специалисты выезжали на озеро. Они взяли пробы воды для исследования на токсины и содержание загрязняющих веществ. Планируем, что в начале следующей недели результаты будут готовы, — рассказал журналистам руководитель управления Росприроднадзора Александр Лесин.

Он отметил, что у берегов озера нашли четырёх мёртвых чаек. Поскольку в таком количестве "нет ничего особенного", выяснять обстоятельства гибели не будут.