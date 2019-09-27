В Москве арестовали девятерых "финансистов" ИГИЛ — видео

Организатор группы вёл сбор денежных средств через мобильное приложение. Все арестованные уже дали признательные показания.

В Москве девяти фигурантам по уголовному делу о финансировании террористической организации ИГИЛ* предъявлены обвинения.

— По версии следствия, один из обвиняемых вступил в ряды запрещённой террористической организации, находясь на территории Египта. Вернувшись в 2015 году в Россию, он стал искать лиц, желающих оказать материальную помощь активным участникам... В одном из приложений мобильного телефона он создал группу, в которую стал приглашать проверенных лиц, согласившихся финансировать запрещённую террористическую организацию, — сообщает СК РФ.

Отмечается, что всего в группе было около 30 участников. С каждым из них организатор лично проводил беседу, "претенденты" выезжали в деревню Кокошкино и там принимали присягу на верность террористам.

Все полученные деньги поступали на банковские карты организатора, после чего переводились на счета непосредственно участников боевых действий.

Все девять арестованных уже дали признательные показания.

Также ранее в Нижневартовске суд арестовал трёх местных жителей, которые подозреваются в участии в террористической организации. Все задержанные отправлены под стражу на два месяца.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.