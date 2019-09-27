Первый запуск "Ангары" с Восточного состоится летом 2023 года

Первый запуск ракеты "Ангара" с космодрома Восточный запланирован на конец лета 2023 года. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

— План завершения стройки — конец 2022 года, с тем чтобы в конце лета 2023 года обеспечить запуск ракеты "Ангара", — сказал Рогозин по итогам поездки на космодром.

Он отметил, что будет посещать Восточный ежемесячно. Также Рогозин поставил перед строителями задачу — обеспечить опережение графика строительства второй очереди на два месяца.

Напомним, ранее запуск "Ангары" с Восточного был запланирован на конец 2023 года.