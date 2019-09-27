В МИД Киргизии обиделись на Андрея Малахова

Министерство иностранных дел Киргизии вызвало российского советника-посланника после заявления телеведущего Андрея Малахова в программе "Прямой эфир". Об этом сообщается на странице ведомства в "Фейсбуке".

В МИД обратили внимание на высказывания Малахова относительно гражданина Киргизии, ставшего участником ДТП, в котором погиб сын российского миллиардера. По мнению телеведущего, таксист мог специально устроить аварию за деньги, поскольку в Киргизии слишком низкий уровень доходов.

В Посольстве РФ в Бишкеке раскритиковали слова Малахова, назвав его "не нашим героем".

— В связи с высказываниями телеведущего можно сказать одно: легко обидеть человека, но трудно с этим жить. Ещё хуже, если оскорбляешь целый народ, — говорится в сообщении.