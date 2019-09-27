Отопление в Подмосковье включат раньше запланированного срока

Ожидается, что батареи станут горячими во всех жилых домах региона до 30 сентября.

В Московской области уже начался отопительный сезон — порядка 98% социальных объектов, включая многоквартирные дома, обеспечены теплом. Об этом сообщает телеканал "360".

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьёв, с тем учётом что середина сентября текущего года выдалась достаточно прохладной, было решено сделать исключение и включить отопление раньше.

— С 20 сентября мы приступили к включению всех наших котельных. Этот процесс занимает порядка десяти дней. Сегодня абсолютное большинство социальных объектов подключено к отоплению, — подчеркнул он.

Также глава региона добавил, что в курсе всех поступающих жалоб, касающихся отопления. Эти актуальные вопросы находятся под его личным контролем.

Как уточнил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов, к настоящему моменту в регионе теплом обеспечено 98,5% объектов социальной сферы, 90% от общего числа жилых домов.

— Подключение тепла нормативно занимает 14 дней, но по поручению губернатора с каждым годом мы сокращаем этот срок. За тот год полностью процесс у нас занял десять дней, в этом году мы за семь-восемь дней полностью запустим тепло, — сказал он.

Ранее Лайф писал, что в Москве стартовал отопительный сезон, при этом тепло в социальные учреждения столицы предоставили досрочно.