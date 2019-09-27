Тётя погибшей в Домодедове девочки: Вся жизнь матери была только ради неё

Мать малышки выжила в ДТП, сейчас она находится в крайне тяжёлом психологическом состоянии.

Погибшая в результате ДТП в Домодедове первоклассница была единственным ребёнком в семье. Сейчас её мать находится в крайне тяжёлом состоянии и нуждается в помощи кризисного психолога. Об этом Лайфу рассказала сестра женщины.

По её словам, трагедия произошла, когда мать вела семилетнюю дочь в школу. Погибшая первоклассница появилась на свет с помощью ЭКО, была долгожданным ребёнком. Мать и дочь жили вдвоём. По словам родственницы, "все мысли, вся жизнь" матери были только ради ребёнка.

— [Сейчас] её накачали транквилизаторами, успокоительными, шоковое состояние. Единственный ребёнок, она кричит: "Жить не хочу", — рассказала сестра женщины.

Пострадавшая находится в больнице, в дальнейшем ей предстоит операция, так как врачи зафиксировали у неё перелом таза.

Ранее Лайф сообщал, что в городском округе Домодедово водитель грузовика сбил мать и дочь на пешеходном переходе. В результате аварии погибла семилетняя девочка.