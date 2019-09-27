Хмельницкая АЭС на Украине выведена из строя из-за ремонта обоих энергоблоков

На первом энергоблоке ремонтные работы ведутся уже более 300 дней. На ремонт второго отвели пока еще чуть более 50 суток.

Хмельницкая АЭС отключила энергоблок №2 для проведения планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом". Работа станции была прервана 27 сентября в 00:13 по Киевскому времени. Ожидаемая продолжительность ремонта — 52 суток.

Напомним, что первый энергоблок Хмельницкой АЭС не активен уже почти год: там идут триста седьмые сутки ремонтных работ. "Энергоатом" утверждает, что радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не претерпевала изменений, находится на уровне, не превышающем фоновых значений. А два года назад, по данным украинских СМИ, на первом блоке АЭС произошла серьёзная авария с разгерметизацией ядерного топлива, однако пресс-служба НАЭК "Энергоатом" опровергла данную информацию.

АЭС, о которой идет речь, расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В ее составе работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции — покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.

По словам экспертов, Хмельницкая АЭС даёт лишь 3—4 % всей вырабатываемой в стране энергии. Однако с учётом планового вывода из строя энергоблоков потеря даже такого количества энергии может стать для Украины критической.