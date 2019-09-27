Правообладатели свинки Пеппы подали в суд на производителя её русской копии

За использование образа самой популярной хрюшки в мире истец требует около 33 млн рублей.

Британский гигант Entertainment One UK, которому принадлежат права на популярного мультяшного персонажа свинку Пеппу, подал иск к одному из крупнейших российских производителей игрушек — компании "Симбат". Об этом в пятницу пишет "Коммерсант" со ссылкой на картотеку суда. Сумма иска — почти 33 млн рублей. Это самый крупный иск в России для Entertainment One UK и один из крупнейших — по лицензиям на детские товары в мире за последние несколько лет.

Истец утверждает, что российская компания использовала в своих конструкторах изображение хрюшки, которая подозрительно напоминает их героиню — свинку Пеппу. При этом "Симбат" не покупал у правообладателя лицензию на использование персонажа, что является нарушением прав, считает Entertainment One UK.

К иску также приложены результаты опроса россиян на предмет того, узнают ли они в персонаже российской игрушки британскую Пеппу. Оказалось, что больше 50% из 1500 опрошенных не сомневаются: это она.

В компании "Симбат" от комментариев отказались.

К слову, это уже не первый скандал вокруг обожаемого детьми персонажа. Ранее сообщалось, что популярный в Китае видеохостинг Douyin приравнял мультфильм "Свинка Пеппа" к изображению трансгендеров, обнажённых людей и оружия. Все серии мультика попали под запрет и уже были удалены с платформы.

А доктор из Великобритании Кэтрин Белл написала статью, в которой заявляет, что мультфильм про свинку Пеппу создаёт ложные представления о профессии врача.