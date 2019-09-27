Российские военные смогут бесплатно ходить в цирк

Российские военные смогут бесплатно посещать цирк. Об этом сообщил генеральный директор Российской государственной цирковой компании (Росгосцирка) Владимир Шемякин в ходе заседания коллегии Минкультуры России.

— Министерство обороны восстанавливает досуговые центры, и у нас есть такое обоюдное движение, чтобы наши военнослужащие посещали цирки по какому-то своему военному билету, — пояснил он.

Данная инициатива будет выгодна как Росгосцирку, так и Министерству обороны, считают в учреждении.

Шемякин отметил, что сейчас Росгосцирк активно работает над восстановлением цирков — уже отремонтировано 16. Кроме того, две развлекательные цирковые площадки планируется построить в Москве и в Санкт-Петербурге.