Российские военные смогут бесплатно ходить в цирк

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Фото © Pixabay

Российские военные смогут бесплатно посещать цирк. Об этом сообщил генеральный директор Российской государственной цирковой компании (Росгосцирка) Владимир Шемякин в ходе заседания коллегии Минкультуры России.

Министерство обороны восстанавливает досуговые центры, и у нас есть такое обоюдное движение, чтобы наши военнослужащие посещали цирки по какому-то своему военному билету, — пояснил он.

Данная инициатива будет выгодна как Росгосцирку, так и Министерству обороны, считают в учреждении.

Шемякин отметил, что сейчас Росгосцирк активно работает над восстановлением цирков — уже отремонтировано 16. Кроме того, две развлекательные цирковые площадки планируется построить в Москве и в Санкт-Петербурге.

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