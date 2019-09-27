В NordStar рассказали правду о "едва не столкнувшихся" лайнерах над Москвой

В авиакомпании NordStar опровергли информацию об опасном сближении самолётов в небе над Москвой и рассказали Лайфу, что же случилось на самом деле.

Напомним, накануне в СМИ появились сообщения об опасном сближении лайнеров российской авиакомпании NordStar и швейцарского авиаперевозчика Swiss.

В NordStar отметили, что их самолёт Boeing 737-800, летевший по маршруту Москва (Домодедово) — Закинтос, и следовавший из Женевы в столицу России швейцарский борт совершали полёт на разных эшелонах с соблюдением безопасного интервала вертикального эшелонирования.

— Поводом для появления недостоверных данных в СМИ, по всей видимости, послужило неправильное толкование имеющейся информации о срабатывании системы TCAS (система предупреждения столкновения самолётов в воздухе. — Прим. Лайфа). Отметим, что система предназначена не только для непосредственно уклонения от столкновения воздушных судов в воздухе, но и для прогнозирования различных сценариев полёта, — рассказали в пресс-службе.

Ранее в Госкорпорации по организации воздушного движения в РФ также опровергли данные о едва не столкнувшихся лайнерах.