Москвичей предупредили о рекордно низком атмосферном давлении

В столицу придёт мощный циклон с Северного моря. Под его влиянием окажется вся Центральная Россия.

1 октября в Москве ожидается рекордно низкое атмосферное давление, сообщают "Метеоновости".

— В начале октября погоду в Москве и области будет формировать очень глубокий циклон. Он формируется над Северным морем, затем центр его смещается на Ботнический залив, — говорится в сообщении.

Отмечается, что давление понизится до 976 гПа (давление в норме — около 1013 гПа). Последний рекорд — 977,7 гПа — был зафиксирован в 1954 году.

Синоптики сообщают, что под влияние циклона попадёт вся Центральная Россия, и предупреждают метеочувствительных людей быть внимательнее к своему состоянию.

Также эксперты пообещали небольшое потепление в конце сентября. Сегодня воздух прогреется до плюс 12 градусов.