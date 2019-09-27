В Крыму балки моста раздавили КамАЗ невнимательного водителя — видео

В Крыму на строящейся трассе "Таврида" водитель самосвала КамАЗ забыл опустить кузов и врезался в 33-метровые железобетонные конструкции путепровода. Они рухнули и раздавили авто. Лайф публикует видео с места происшествия.

По предварительным данным, водитель успел выскочить из кабины за мгновение до того, как на неё приземлились 46-тонные балки.

Ранее Лайф сообщал, что трасса "Таврида", которая пройдёт через крымские города Керчь, Феодосию, Симферополь, Бахчисарай и Севастополь, будет открыта для движения в сентябре 2020 года.