В Кремле прокомментировали второе за две недели задержание браконьеров из КНДР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с тем, что ситуация с северокорейскими судами, которые стали чаще пересекать границу и заниматься браконьерством в водах России, требует энергичных мер.

— Очень много браконьеров из КНДР пересекают российскую границу. Они осуществляют незаконный лов в российских территориальных водах. Поэтому нужны энергичные меры, чтобы навести порядок в этой области, — сказал он.

При этом Песков добавил, что вопросы браконьерства на взаимоотношениях с КНДР никоим образом не скажутся.

Напомним, что за последние две недели российские пограничники провели два крупных задержания северокорейских браконьеров. В середине сентября были задержаны две шхуны с 80 гражданами КНДР, несколькими днями позже — три шхуны и пять мотоботов с 262 рыбаками.