В Кремле надеются, что РФ и США не дойдут до публикации разговоров своих лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к публикации стенограммы разговора президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского и выразил надежду, что Москва и Вашингтон "до подобных ситуаций не дойдут".

— Все публикации — исключительно внутреннее дело США, и мы не собираемся туда вмешиваться. Конечно, эта публикация — практика необычная. Как правило, разговоры глав государств носят гриф "Секретно" или "Совершенно секретно". Это мировая практика, и, как правило, не публикуется, — отметил Песков.

Также он подчеркнул, что стенограмма беседы Трампа и Зеленского была опубликована со взаимного согласия. При этом пресс-секретарь отметил, что в Кремле надеются, что в отношениях Москвы и Вашингтона таких ситуаций не будет.

— Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, весьма серьёзных, до подобных ситуаций мы не дойдём, — сказал Песков.

Как уже сообщал Лайф, Белый дом обнародовал стенограмму переговоров Трампа и Зеленского после того, как в Конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампа. Якобы президент злоупотребил своим служебным положением и в разговоре пообещал помощь Украине, если там изучат бизнес-интересы потенциального конкурента Трампа на выборах в 2020 году Джо Байдена.