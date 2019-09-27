Алтайского "маньяка в погонах" задержали на Кипре после нового нападения

27-летний Александр Сатлаев весной 2019 года вышел по УДО, но вскоре был объявлен в розыск за аналогичное преступление. От российского следствия скрывался на средиземноморском курорте, но и там совершил то же самое.

В Киринии на севере Кипра арестовали 27-летнего гражданина России, передаёт местное издание Kıbrıs Gazetesi. В ночь на 22 сентября он прямо на улице напал на местную жительницу, начал её душить, а когда она потеряла сознание, выхватил сумочку с деньгами, после чего сбежал. Преступника вычислили по камерам наблюдения и задержали по горячим следам. Оказалось, что на территорию страны он прибыл по поддельным документам, а на самом деле в руках у зарубежных правоохранителей оказался преступник, которого в Алтайском крае разыскивают как серийного насильника.

Как сообщает паблик "Инцидент Барнаул", речь идёт об Александре Сатлаеве — бывшем следователе, который в 2015 году был отправлен в колонию за четыре изнасилования и столько же покушений на данное преступление. Он вышел на свободу по условно-досрочному освобождению весной 2019 года, а уже в августе снова напал на девушку в подъезде жилого дома в Барнауле. Так маньяка снова объявили в розыск.

Напомним, что дело Сатлаева шесть лет назад прогремело на всю Россию: ночами он нападал на своих жертв, а утром, будучи старшим следователем СКР, сам же и "расследовал" свои преступления.

После того как правда раскрылась, были уволены руководитель регионального управления СК РФ Эдуард Ошлыков и глава следственного отдела, в котором работал "маньяк в погонах" Сатлаев.