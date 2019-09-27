Две украинские пограничницы убили новорождённого ребёнка

Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения, женщинам грозит пожизненное заключение.

Во Львове две пограничницы Западного территориального управления Госпогранслужбы убили новорождённого младенца, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР) Украины.

В июле сотрудница пограничного отряда родила в домашних условиях ребёнка, после чего намеренно не перевязала пуповину новорождённой девочке и ударила её по голове.

Родная сестра роженицы и по совместительству её коллега закопала недалеко от дома ещё живого травмированного ребёнка.

Родственниц подозревают в умышленном убийстве новорождённого по предварительному сговору. Сейчас решается вопрос о выборе им меры пресечения в виде взятия под стражу. Если их вину признают, женщинам может грозить пожизненное лишение свободы.

А в России общественники решили, что необходимо защитить жизнь ребёнка ещё до рождения. Противники абортов выступили с предложением изменить правовой статус малыша до его появления на свет.