The Beatles выпустили новый клип

К 50-летнему юбилею музыкального альбома Abbey Road на youtube-канале The Beatles появился новый клип на культовую песню Here Comes the Sun.

В новом видео были использованы архивные фотографии и анимационные кадры, а также знаменитые снимки вроде тех, что сделал фотограф Иен Макмиллан на знаменитом пешеходном переходе на Abbey Road. Кроме того, в ролике были использованы кадры с заключительной фотосессии The Beatles, которая прошла в парке "Титтенхёрст" 22 августа 1969 года.

В конце клипа старинные фотографии, парящие по всей студии звукозаписи Abbey Road Studios Two, где Битлы когда-то выпустили культовый альбом, образуют гигантское золотое солнце, восходящее над ударной установкой Ринго Старра и другими музыкальными инструментами.

Отметим, что к 50-летию Abbey Road вышло юбилейное переиздание альбома. Он будет дополнен демозаписями композиций, а также обновлёнными миксами на песни Oh! Darling и Come Together.