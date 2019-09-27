Минобороны показало видео первого полёта беспилотника "Охотник" с Су-57

БЛА произведён с использованием специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения.

Новейший военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый совместный полёт с истребителем пятого поколения Су-57. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

— Во время полёта было отработано взаимодействие между БЛА "Охотник" и самолётом-лидером Су-57 по расширению радиолокационного поля истребителя и целеуказанию для применения авиационных средств поражения большой дальности без захода Су-57 в зону условного противодействия ПВО, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что полёт продолжался более получаса. Испытания проводились на одном из аэродромов Минобороны России.

БЛА "Охотник" разработан в ОКБ "Сухого". Аппарат произведён с использованием специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокационных средств обнаружения. В начале августа Минобороны показало видео первого полёта "Охотника".