Путин поздравил президента Туркмении с Днём независимости

В Кремле с удовлетворением отметили высокий уровень российско-туркменистанских отношений, основывающихся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения.

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму своему туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову по случаю Дня независимости страны. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Кремля.

Российский лидер высоко оценил успехи, достигнутые Туркменистаном в экономической и социальной сферах, указал на международный авторитет страны и её вклад в обеспечение мира и стабильности в Центральной Азии.

— Путин с удовлетворением отметил высокий уровень российско-туркменистанских отношений, основывающихся на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, — добавили в Кремле.

В середине июня пресс-служба Кремля сообщала о телефонном разговоре, который провели Путин и Бердымухамедов. Лидеры двух государств подтвердили настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнёрства и обсудили вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и межрегиональных связей. А в конце мая президент Туркмении подарил Медведеву алабая, как у Путина.