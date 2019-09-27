В московской школе хотели запретить детям выходить в туалет на уроке

В столичной школе № 1799 детям чуть не запретили выходить в туалет на уроках — такое распоряжение выпустила методист. Однако руководство учреждения такой шаг не оценило и уволило специалиста, сообщает "Говорит Москва".

Ранее в Сети появилось фото документа, в котором содержится пункт о запрете выпускать детей из кабинета во время уроков. Директор школы Татьяна Сычёва сообщила об увольнении методиста Светланы Бабий, которая составила этот документ.

— Сотрудник превысил свои полномочия. Трудовой договор с ним расторгнут. Нам удалось вовремя остановить процесс, который носит неправомочный характер. Это грубая ошибка, — подчеркнула она.

Об аналогичном инциденте Лайф сообщал год назад. Тогда в столичном лицее № 1795 детям запретили уходить в туалет без письменного согласия родителей.