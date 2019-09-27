Противники абортов требуют изменить статус ещё не рождённого ребёнка в России

Организация в очередной раз выступила за неприкосновенность жизни человека с момента зачатия.

Общественники из движения "За жизнь!" направили в Совфед и Госдуму обращения с требованием пересмотреть правовой статус ребёнка в нашей стране до его появления на свет. Об этом сообщает портал News.ru.

Представители организации обеспокоены тем, что жизнь ребёнка до момента рождения у нас никак не защищена, а аборт делают по желанию женщины. Тогда как в соответствии с Конституцией России, как утверждают они, приоритет должен отдаваться правилам международного договора в случае их противоречия внутренним.

При этом отдельными законами в российском законодательстве некоторые права ребёнка до рождения всё-таки признаются: например, право наследования — статьями 1116 и 1166 Гражданского кодекса РФ.

— В связи с вышесказанным просим вас создать при высших законодательных органах страны специальную комиссию с привлечением учёных, экспертов и представителей общественности для уточнения правового статуса ребёнка до рождения и устранения противоречий, существующих в российском законодательстве по данному вопросу, — говорится в обращении общественников.

Комментариями самих законодателей на данную инициативу редакция пока не располагает.

Напомним, что, согласно данным Росстата, больше всего абортов за 2018 год сделали в Еврейской автономной области, Республике Тыва и Сахалинской области. Демограф объяснил эти данные двумя факторами: отношением жителей того или иного региона к контрацепции и тем, насколько традиционно там относятся к вопросам беременности.

Вместе с тем, согласно данным того же Росстата, в прошлом году в нашей стране появилось на свет пять детей, которые стали пятыми по счёту у матерей в возрасте 17 лет. Также в 2018 году четыре 12-летние девочки стали матерями, 13-летние родили 34 ребёнка, а 190 14-летних девушек родили впервые и ещё четыре в этом возрасте уже второго.