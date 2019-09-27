В Турции россиянку с детьми выгнали из забронированного номера — видео

В результате женщина вместе с семьёй на протяжении трёх дней пыталась разобраться в произошедшем недоразумении. Из-за инцидента все планы были разрушены.

Россиянка Екатерина Иванова спланировала свой отпуск в Турции ещё в мае и заплатила 170 тысяч за бронирование номера, однако по прибытии ей сообщили об отсутствии мест и вывели с чемоданами и рыдающими детьми на улицу. Об этом женщина рассказала Лайфу.

По словам женщины, она приехала в Турцию с 70-летней мамой, двумя детьми (трёх и четырёх лет) и родственниками, проживающими на Украине. В отеле заселить семью отказались и заявили о том, что о бронировании слышат впервые. Тогда Екатерина обратилась в турфирму, однако там никак не прокомментировали инцидент и предложили заселить Иванову в дешёвый отель неподалёку.

— Прихожу на ресепшен со своими ваучерами, со мной трое детей — двое своих, племянник — и бабушка. Они говорят: "У вас нет номеров здесь, по какой причине, мы не знаем..." И прямо выталкивают меня на улицу, берут наши чемоданы, выводят, — рассказала женщина.

Представители турфирмы "Санмар" в ответ на вопросы женщины начали обвинять отель и в качестве единственной альтернативы предложили заселиться в дешёвую гостиницу поблизости.

— "Санмар" говорит, что это отель, отель говорит, что у них никто ничего не бронировал. На следующий день встречающая сторона... проболталась, что "Амара" (отель) просто продала больше номеров, чем у неё есть, — добавила Екатерина.

В результате семья заселилась в другой отель и на протяжении трёх дней пыталась разобраться в произошедшем недоразумении. Из-за инцидента все планы о праздновании дня рождения её матери были разрушены.

Советник руководителя Ростуризма Дмитрий Горин оценил сложившуюся ситуацию и отметил, что россиянка имеет все шансы получить компенсацию.

— У них очень много прав в данной ситуации, тут может быть вплоть до возмещения полной стоимости поездки, — рассказал он Лайфу.

При этом Горин подчеркнул, что, поскольку компания крупная, в её интересах пойти навстречу туристке и решить конфликт мирно.