Жителю Красноярска грозит срок за угон своей машины

Житель Красноярска угнал автомобиль, который раньше принадлежал ему. За этот проступок мужчине может грозить реальный тюремный срок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

30-летний мужчина некоторое время назад продал свой Nissan, при этом оставив у себя пару запасных ключей. Заметив в одном из дворов свою бывшую машину, он решил съездить на ней по личным делам.

Поскольку водитель вёл себя за рулём подозрительно, сотрудники полиции остановили Nissan и провели освидетельствование, которое показало наличие в крови мужчины алкоголя. Кроме того, у жителя Красноярска не было документов на авто, в связи с чем стражи порядка доставили водителя в отдел полиции.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела, ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.