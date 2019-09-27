В Киеве увидели опасность в восстановлении авиасообщения с Россией

Глава Мининфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что восстановление авиасообщения с Россией якобы несёт опасность для украинцев, поэтому пока о возобновлении полётов речи не идёт.

— Это просто опасно для украинцев. Мне кажется, надо иметь какой-то суицидальный настрой, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения. Я уже не говорю о геополитических вещах, — сказал Криклий.

По его мнению, в случае возобновления полётов в Россию, Украина даст внешнему миру понять, что в отношениях двух стран "всё прекрасно".

— Пока... я думаю, что о прямом авиасообщении с ними нельзя говорить вообще, — добавил министр.

При этом Криклий выступил против полного прекращения ж/д сообщения с РФ, поскольку у Киева "там не было такой опасности", и это также нарушает правила ВТО.

— Вы же знаете, что в пассажирских перевозках эти рейсы — одни из немногих, которые являются прибыльными. Более того, у нас немного сообщения. Мы просто создадим, наверное, дополнительные препятствия для граждан, которые всё равно вынуждены ездить туда по разным причинам, — сказал он.