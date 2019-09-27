Задержание браконьеров из КНДР российскими пограничниками сняли на видео

Погрануправление ФСБ по Приморскому краю показало кадры спецоперации против северокорейских рыбаков-нелегалов в исключительной экономической зоне России. Всего были задержаны три шхуны и пять мотоботов с браконьерами в количестве 262 человек.

Как уже сообщал Лайф, у задержанных нашли и изъяли около 30 тысяч туш незаконно добытого кальмара и запрещённые орудия лова. Браконьеров отправили в порты Находка и Посьет.

За последний месяц это уже второй случай массового задержания граждан КНДР. 17 сентября Лайф сообщал, что было задержано более 80 рыбаков, занимавшихся браконьерством в Японском море. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже согласился с тем, что ситуация с северокорейскими судами, которые стали чаще пересекать границу и заниматься браконьерством в водах России, требует энергичных мер.

Эксперты объясняют, что ожесточённое сопротивление сотрудникам правоохранительных органов со стороны браконьеров вызвано тем, что за такие нарушения по нашим законам грозит конфискация судна. А в Северной Корее, как известно, это собственность государства. На родине ждёт суровое наказание — вплоть до расстрела.