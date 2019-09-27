На авиабазе Хмеймим за два года сбили более 100 дронов боевиков

Около 120 беспилотников террористов было уничтожено или обезврежено за два года попыток атак на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя Министерства обороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

По его словам, почти два года террористы безрезультатно пытаются прорваться сквозь систему российской воздушной обороны. Благодаря современным комплексам радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВС РФ удалось ликвидировать и обезвредить более 100 беспилотных летательных аппаратов.

— Если говорить о цифрах, то было за два года уничтожено 118 беспилотных летательных аппаратов террористических группировок, в том числе 58 дронов с 1 января этого года, — сказал Конашенков.

При этом подавляющая часть БПЛА запускалась из Идлибской зоны безопасности и провинции Хама.

Кроме того, Конашенков рассказал про успешную работу зенитных ракетных средств ПВО — "Панцирь-С1", "Тор-М2". Они, в свою очередь, также отражают атаки террористов, при этом их эффективность поражения близка к единице: то есть одна цель — одна ракета. Так, для уничтожения 27 снарядов с начала этого года потребовалась 31 ракета.

Напомним, последняя атака на российскую авиабазу Хмеймим произошла вечером 3 сентября. Два беспилотных летательных аппарата террористов были уничтожены при попытках приблизиться к авиабазе. В результате атаки боевиков никто не погиб и не пострадал.