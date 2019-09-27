Костромские пожарные реанимировали надышавшуюся дымом собаку — видео

Кроме того, из соседних квартир вывели женщину, мальчика с загипсованной ногой, вынесли кота-британца и ещё одну собаку. Таким образом, в результате пожара никто не пострадал.

В Костроме пожарные реанимировали мини-терьера, надышавшегося дымом во время пожара в многоквартирном доме. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Возгорание произошло утром 27 сентября. На место происшествия приехали сотрудники подразделения Костромского пожарно-спасательного гарнизона. Из ближайших к очагу возгорания квартир они эвакуировали восемь человек.

— В квартире, где произошло возгорание, находилась только маленькая собачка, которая надышалась дымом и потеряла сознание, — отметили в пресс-службе ведомства.

Животное вытащили на улицу и привели в чувство. Также сотрудники МЧС спасли женщину, мальчика с загипсованной ногой, кота-британца и ещё одну собаку. Таким образом, в результате пожара никто не пострадал.