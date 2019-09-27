Николаев опубликовал неизданное видео с Аллой Пугачёвой

Композитор Игорь Николаев опубликовал в "Инстаграме" ранее не изданное видео с Аллой Пугачёвой, где певица исполняет его песню "Прости, поверь".

— Никогда прежде не видел эту съёмку! Очень трогательно! — подписал ролик Николаев.

Согласно записи Николаева, видео было снято в 1986 году. В ролик вошли кадры из студии и прогулки Примадонны по городу. Пользователи в комментариях, среди которых отметились Лолита Милявская и Марина Газманова, восхитились песней и поблагодарили Николаева. Также один из комментаторов написал, что видео снималось в Томске.

Песню "Прости, поверь" певица впервые исполнила в концертной программе "Алла Пугачёва представляет..." в сентябре 1985 года, где она выступала вместе со шведским коллективом Herreys. Позже композиция вошла в студийный альбом народной артистки СССР "Счастья в личной жизни".