Житель Подмосковья случайно застрелил приятеля на охоте

Подозреваемый дал признательные показания. Сейчас проводятся судебно-медицинские экспертизы.

Житель Подмосковья случайно застрелил своего знакомого во время охоты, сообщает СУ СК РФ по области.

— По предварительным данным следствия, подозреваемый, разряжая охотничье ружьё, направил его стволом в сторону находившегося рядом с ним мужчины 1984 г.р. При разрядке ружья произошёл самопроизвольный выстрел, в результате чего потерпевшему было причинено огнестрельное ранение в брюшную полость. Мужчина скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый уже дал признательные показания. Сейчас следствие продолжает проводить судебно-медицинские экспертизы и выяснять все подробности происшествия.

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