"Хорошая девочка" по кличке Жасмин помогла поймать педофила в Петербурге

По подозрению в нападении на школьницу задержали 27-летнего жителя района Купчино. У него просто не было шансов против безупречного собачьего нюха.

Благодаря служебной собаке, подозреваемого в надругательстве над девятилетней девочкой в Выборгском районе города удалось задержать по горячим следам. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Накануне в полицию поступило сообщение от 35-летней местной жительницы о том, что неизвестный совершил преступление сексуального характера в отношении её дочери-школьницы в подъезде жилого дома. На место прибыла следственно-оперативная группа в сопровождении кинолога с хвостатой спутницей по кличке Жасмин. У злоумышленника просто не было шансов: безупречный нюх вывел служебно-разыскную собаку на его след.

По подозрению в совершении преступления задержали 27-летнего неработающего жителя района Купчино.

Отметим, что в петербургских полицейских сводках частенько мелькают подвиги собаки по имени Жасмин. Идёт ли речь о нашей сегодняшней героине, неизвестно. Однако минувшим летом четвероногий полицейский с той же кличкой вывел двуногих коллег на 50-летнего бездомного, который до смерти забил мужчину в Полежаевском парке. А неделей ранее в Северной столице задержали 21-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве в заброшенном доме на проспекте Ветеранов. К потенциальному злоумышленнику полицейских привела служебная собака именно по кличке Жасмин.