Школьнице прострелили ухо на уроке ОБЖ в красноярской гимназии

В общеобразовательной школе № 16 города Красноярска во время урока ОБЖ ученице 11 класса прострелили ухо из пневматического пистолета. Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе МВД РФ Красноярского края.

— Во время подготовки к военно-спортивной игре ученики производили выстрелы из пневматического оружия и одна из пуль попала в правое ухо проходившей мимо ученицы 11 класса, — говорится в сообщении.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали и обстоятельства происшествия, опрашиваются очевидцы события. Установлено, что школьницу ранил не учитель ОБЖ, а ученик.

При этом с педагога ответственность не снимается. Так, стражам правопорядка предстоит выяснить, были ли соблюдены им все меры безопасности.

Что касается девушки, то в пресс-службе МВД РФ отметили, что она не получила серьёзных травм: пропустила лишь один урок, после чего вновь приступила к занятиям. К преподавателю ОБЖ было применено дисциплинарное взыскание.