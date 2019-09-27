Матвиенко считает, что отношения между Украиной и РФ сдвинулись с мёртвой точки

С приходом к власти нового президента Украины Владимира Зеленского отношения между Киевом и Москвой сдвинулись с мёртвой точки, заявила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

При этом она положительно оценила состоявшийся между странами обмен задержанными и отметила, что с избранием нового президента Незалежной у России и всего мира были связаны определённые ожидания.

— Из положительного можно сказать, что в отношениях России и Украины что-то всё же сдвинулось с мёртвой точки. Например, обмен задержанными и осуждёнными лицами — вот здесь господин Зеленский проявил волю для того, чтобы выполнить своё предвыборное обещание, — цитирует Матвиенко РИА "Новости".

Напомним, 7 сентября Россия и Украина по взаимной договорённости провели обмен осуждёнными и задержанными гражданами. Позднее бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал обмен своей заслугой и заявил, что он якобы вынудил Россию пойти на этот шаг.