Против врачей, из-за которых ребёнок потерял руку, возбудили уголовное дело

В Ростовской области завели уголовное дело по факту установления вины врачей в ампутации руки 11-летнему ребёнку. Об этом Лайфу рассказал отец мальчика Алексей.

— Медики приезжали, обещали помогать, и на этом всё закончилось. Со стороны районной медицины никакой помощи не поступало, а вот городские врачи, да, сделали всё для Егора. Все документы оформили, дали инвалидность, не выходя из больницы, — рассказал Алексей.

Мужчина добавил, что Егора уже выписали, он находится дома с 9 сентября.

О том, что Егору ампутировали руку из-за ошибки врачей стало известно в августе. Как рассказал отец мальчика, в районной больнице не хотели лечить ребёнка из-за выходных. Региональное управление Росздравнадзора нашло грубые нарушения в действиях врачей Центральной районной больницы Зерноградского района.