Путин обсудил с Совбезом Сирию и ДРСМД

Как сообщили в Кремле, состоялся обмен мнениями о различных аспектах обеспечения безопасности после прекращения действия договора.

Президент России Владимир Путин в пятницу провёл заседание Совета безопасности страны. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На повестке дня оказался целый ряд тем: от перспектив дальнейшего урегулирования в Сирии до прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и его последствий.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, директор ФСБ Александр Бортников, министр обороны Сергей Шойгу, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор СВР Сергей Нарышкин, а также специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров предложил странам НАТО присоединиться к мораторию по размещению ракет, однако положительного ответа пока не последовало. 2 августа ДРСМД, заключённый между СССР и США в 1987 году, прекратил своё действие.

Напомним, США неоднократно обвиняли Россию в нарушении Договора о РСМД. При этом Москва неоднократно указывала, что полностью выполняет условия соглашения. После испытания Пентагоном запрещённых документом ракет 18 августа МИД РФ сообщил о работе над ответом на ракетные испытания американской стороны.