Финал конкурса программистов "Цифровой прорыв" стартовал в Казани

Участников и гостей конкурса поприветствовал первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко.

Финал всероссийского конкурса "Цифровой прорыв", который является одним из флагманских проектов президентской платформы "Россия — страна возможностей", стартовал в Казани. В нём принимает участие более трёх тысяч специалистов из сферы программирования, а также управления проектами и дизайна. Главная цель проекта — найти новые кадры для цифровой экономики по всей России.

Как отметил первый замруководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, участникам придётся решать не конкурсные или учебные задачи, а реальные, от которых на самом деле зависит жизнь людей. И, если этим специалистам удастся всё преодолеть, они смогут сделать жизнь людей и инфраструктуру своих городов чуть лучше.

— Сегодня, когда мир стремительно меняется, конкурентоспособность страны и её будущее определяется уже не наличием природных ресурсов и даже не технологиями. Она на самом деле определяется людьми — определяется вами. Вы и есть будущее нашей страны, — отметил он, обращаясь к конкурсантам.

В основной программе финала соревнуются победители регионального этапа конкурса "Цифровой прорыв" — он проходил в 40 городах России с 6 июня по 28 июля. Помимо того, на площадке "Казань экспо" отдельно пройдут состязания студенческих и школьных команд.

Команды финалистов "Цифрового прорыва" будут работать на площадке в течение 48 часов в круглосуточном режиме в двадцати тематических треках (номинациях). Задания для них разрабатывались совместно с партнёрами конкурса. В их числе госкорпорация "Росатом", ПАО "Мегафон", ПАО "Газпром нефть", Mail.ru Group, ПАО "Ростелеком", ПАО "МТС", а также Минкомсвязь, Минздрав и Минстрой России, Счётная палата, ЦБ и Правительство Республики Татарстан.