Статист МЧС сломал шею во время учений в Краснодаре — видео

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В Краснодаре статист сломал шею во время учений МЧС. Об этом Лайфу сообщил источник в экстренных службах.

Спасатели отрабатывали прыжки из окон на случай пожаров. Мужчина неверно рассчитал траекторию прыжка со второго этажа и неудачно приземлился на специальное спасательное устройство "Куб жизни".

Предварительная диагностика показала, что у пострадавшего перелом шейных позвонков со смещением. После падения мужчина потерял сознание, спасатели погрузили его на носилки и доставили в больницу.

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