Суд оштрафовал фаната ЦСКА за расистский твит про экс-игрока "Спартака" Адриано

Свою вину журналист отрицает. В ближайшее время он собирается обжаловать приговор и добиться отмены штрафа.

Бывший глава пресс-службы Российского футбольного союза Андрей Малосолов признан виновным в унижении достоинства по расовому признаку. За оскорбительный твит в отношении бывшего нападающего красно-белых Луиса Адриано Малосолов должен выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Напомним, что причиной возбуждения административного дела стала запись в социальной сети Twitter после футбольного матча "Спартак" — ЦСКА, в котором армейцы проиграли красно-белым со счётом 3:1. В связи с этим Малосолов опубликовал пост, в котором назвал бывшего нападающего "Спартака" Луиса Адриано обезьяной.

Защита журналиста не раз апеллировала к тому, что производство следует прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения и отсутствием потерпевшего — позиции самого Адриано нет, как и его опроса в ходе проверки. Таким образом, что думает о самой ситуации футболист, неизвестно.

Также в суде были предоставлены результаты психолого-лингвистической экспертизы. Документ на 20 страниц доказывал, что текст сообщения не разжигает ненависти в отношении кого-либо. Однако суд не принял это во внимание, в результате чего журналист был признан виновным.

Сам Малосолов свою вину так и не признал. Напротив, в своём аккаунте в "Твиттере" он заявил, что будет обжаловать решение суда и "добиваться отмены штрафа".