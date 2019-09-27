Финал конкурса "Цифровой прорыв" поборется за место в Книге рекордов Гиннесса

В финальной гонке принимают участие свыше 3000 специалистов в области программирования, дизайна и управления проектами из 77 регионов страны. Такого в мире ещё не было.

Проходящий в Казани финал Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв"(входит в платформу "Россия — страна возможностей ") может войти в Книгу рекордов Гиннесса по числу одновременно соревнующихся IT-специалистов. ​Об этом сегодня сообщили организаторы проекта. В финальной гонке принимают участие свыше 3000 специалистов в области программирования, дизайна и управления проектами из 77 регионов России. Готовые проекты они должны представить по истечении 48 часов работы.

В рамках соревновательной программы компьютерные профи, разделённые на 440 команд со всей страны, поборются за призы в 26 номинациях. Итогом мозгового штурма станет создание десятков новых технологических решений, которые впоследствии приведут к прорывному развитию цифровой экономики России.​

— Все задания, над которыми вы работали на региональном этапе и которые выберете сегодня, разработаны в соответствии со стратегическими направлениями развития страны, — отметил генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров. — Каждый из вас причастен к процессу цифровой трансформации — уже сейчас в нескольких регионах разрабатываются карты реализации предложенных вами проектов. Уверен, что по завершении конкурса и преакселерационной программы их станет ещё больше.

Победителями основной программы хакатона, в котором принимают участие финалисты конкурса "Цифровой прорыв", станут 20 команд (по одной в каждой номинации). Они разделят между собой призовой фонд в 10 миллионов рублей. Победители конкурса будут определены вечером 29 сентября.