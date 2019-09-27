В Москве госпитализировали актёра из "Глухаря" и "Карпова"

Актёра театра и кино Виктора Балабанова госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом сам артист сообщил агентству "Москва".

— Я в больнице из-за проблем с сердцем. У меня эти проблемы с четырёх лет — осложнение после ангины, — рассказал Балабанов.

Актёр добавил, что чувствует себя бодро и готов выйти на сцену. По словам врачей, госпитализация продлится около пяти дней.

Балабанов родился в 1952 году в городе Чкалов (ныне Оренбург. — Прим. Лайфа). Зрителям он знаком по неоднократному исполнению ролей советских руководителей: Вячеслава Молотова, Никиты Хрущёва и Владимира Ленина. Также Балабанов снимался в ряде популярных отечественных сериалов, среди которых "Глухарь", "Карпов. Сезон третий", "ЧС. Чрезвычайная ситуация" и "Шахта".