Начали с важного. Депутат-муниципал из Петербурга снял портреты Путина и Беглова

Поступок представителя "Партии роста" высмеяли пользователи соцсетей. "Нашёл с чем бороться", "Ну, теперь заживём", — иронизируют петербуржцы.

В муниципальном образовании № 72 (Фрунзенский район Санкт-Петербурга), где победу одержали оппозиционеры, первое же заседание началось со снятия портретов президента России Владимира Путина и губернатора Александра Беглова. Об этом сообщает портал FlashNord, прикладывая видеозапись заседания.

Портреты снимал депутат Владимир Волохонский, который на странице в соцсетях признался, что "всегда мечтал сделать эту фигню". Его поступок вызвал в местных пабликах серьёзный резонанс, но вот сам Волохонский делает вид, что недоумевает — "из-за чего весь сыр-бор".

— Ну снял я портреты политических деятелей, которые мне крайне несимпатичны. А некоторые разволновались, как если бы я Ким Чен Ына снял в Пхеньяне, — комментирует он FlashNord.

Волохонский добавил, что вешать портреты более симпатичных ему политических деятелей он не планирует. А вот пользователи соцсетей в этом усомнились.

А чьи портреты вместо? — Андрей Kuznetsov (@Andrew37079079) 27 сентября 2019 г.

Себя любимых...😋 — 🇷🇺 Питерская ватница (@MuzPit106) 27 сентября 2019 г.

Амерский флаг в первую очередь. А портреты наверное себя и своих лидеров: Навального, Соболь, Ходора...и пр. Может и Сороса сподобятся повесить — 🇷🇺 Питерская ватница (@MuzPit106) 27 сентября 2019 г.

Больше бороться не с чем! Популисты! — Inflated army (@vankavstanko) 26 сентября 2019 г.

Похоже,это единственное, что будет сделано данными неполживыми депутатишками за все их будущее правление. 😒 — Ольга Смирнова (@INgztkyDeA9XyPM) 27 сентября 2019 г.

Отметим, что по итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге 20-мандатный совет МО № 72 возглавил помощник депутата Законодательного собрания Оксаны Дмитриевой Павел Швец. Он же и представляет "Партию роста", члены которой получили в округе 15 мест из 20. Швеца избрали единогласно — по той причине, что на заседание явилось только 14 депутатов и все они представляли его команду.

Сам он ситуацию с портретами никак не прокомментировал.