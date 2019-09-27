Машинист московского метро спас кошку Снегурочку, упавшую на рельсы — видео

Под бурные аплодисменты неравнодушных москвичей и гостей столицы машинист самостоятельно спас напуганное животное и передал его в руки хозяйки.

Сотрудники Московского метрополитена спасли домашнюю кошку, которая спрыгнула на рельсы. Инцидент произошёл вечером 26 сентября на станции Трубная Люблинско-Дмитровской линии метро, сообщает агентство "Москва".

Котёнок по кличке Снегурочка смог самостоятельно выбраться из сумки, в которой его перевозила хозяйка, и спрыгнул на пути.

— Машинист въезжавшего на станцию поезда остановил состав. Напуганную, но живую и здоровую Снегурочку достали и вернули хозяйке. Владелица котёнка поблагодарила сотрудников мосметро и полиции, — рассказали в пресс-службе метрополитена.

В столичной подземке также ещё раз напомнили, что перевозить питомцев в общественном транспорте нужно либо в специальных сумках, либо в клетках.