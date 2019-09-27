Роухани заявил о предложении США снять санкции с Ирана, а Трамп это опроверг

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его американский коллега Дональд Трамп на полях Генассамблеи ООН рассматривал возможность снятия всех санкций против Тегерана.

— Другой темой переговоров (европейских лидеров с Трампом. — Прим. Лайфа) было то, какие санкции надо отменять, и американцы сказали, что отменят все санкции, — передаёт слова Роухани его пресс-служба.

При этом иранский лидер оговорился, что предложение было озвучено в неприемлемой для Ирана форме.

Сам же Трамп в своём твиттере заявил, что это власти Ирана якобы предлагали ему снять все санкции в обмен на проведение встречи.

— Конечно же, я сказал нет! —написал он.

Ранее Трамп отметил, что США не нужны посредники для ведения переговоров с Ираном.