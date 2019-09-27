В Кирове задержали фаната Коэльо, искавшего закладку явно не для книги — видео

Мужчина поделился, что "даже великие люди" употребляли наркотические вещества для вдохновения.

В Кирове сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, который доставал из кустов свёрток с неизвестным веществом. Задержанный по имени Михаил сначала попытался избавиться от бумажного пакетика, но затем признался, что в нём находятся наркотики. По его словам, великие люди могут себе иногда позволить употреблять запрещённые вещества.

— Могу 1000 примеров назвать: Пауло Коэльо — один из первых писателей в мире. Вы посмотрите его биографию, ребят. Он не наркоман был, он не был в системе, не был от них зависим! Он черпал вдохновение, — заявил мужчина.

Также Михаил добавил, что сидел в тюрьме и 20 лет отдал криминалу.

Свёрток, который выпал у мужчины, сейчас направлен на экспертизу. Если выяснится, что в нём всё-таки находилось запрещённое вещество, то мужчина будет привлечён к уголовной ответственности.

Напомним, ранее трое жителей Хабаровска получили сроки в колонии строгого режима за сбыт наркотиков военным. При задержании у них было обнаружено 850 граммов запрещённого вещества.